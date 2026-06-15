A Prefeitura de Taubaté realizou, entre os dias 12 e 14 de junho, mais uma edição da Operação Sossego, ação voltada ao combate à perturbação do sossego público e à fiscalização de possíveis irregularidades em estabelecimentos comerciais da cidade.

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Durante a operação, foram vistoriados 22 locais, entre bares, adegas e outros comércios, distribuídos em 13 bairros. A iniciativa contou com a atuação integrada da Fiscalização de Posturas, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar, com ações concentradas principalmente no período noturno e aos fins de semana.