A Prefeitura de Taubaté realizou, entre os dias 12 e 14 de junho, mais uma edição da Operação Sossego, ação voltada ao combate à perturbação do sossego público e à fiscalização de possíveis irregularidades em estabelecimentos comerciais da cidade.
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Durante a operação, foram vistoriados 22 locais, entre bares, adegas e outros comércios, distribuídos em 13 bairros. A iniciativa contou com a atuação integrada da Fiscalização de Posturas, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar, com ações concentradas principalmente no período noturno e aos fins de semana.
Segundo a administração municipal, seis estabelecimentos receberam notificações, autuações ou outras medidas administrativas em razão de irregularidades constatadas durante as inspeções. Três locais foram fechados pelas equipes de fiscalização.
Ainda de acordo com o balanço da operação, dez estabelecimentos estavam fechados no momento das vistorias. As equipes passaram por bairros como Parque Urupês, Jardim Gurilândia, Vila das Graças, Parque São Luís, Centro, Jardim América, Três Marias, Parque Paduan, Cecap e Esplanada Independência.
Entre as irregularidades encontradas estavam a falta de alvará do Corpo de Bombeiros e a ausência de licenças exigidas para funcionamento e utilização de equipamentos de sonorização.
A Prefeitura informou que denúncias relacionadas à perturbação do sossego ou outras situações podem ser feitas pelos telefones 153, da Guarda Civil Municipal, e 190, da Polícia Militar.