O Tribunal de Justiça agendou o julgamento do recurso em que o vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, contesta a decisão de primeira instância que o condenou a pagar uma indenização de R$ 50 mil por uma postagem feita nas redes sociais em 2024, durante a campanha eleitoral daquele ano.

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No vídeo, Thomaz encenava uma situação em que um fiscal de posturas do município cobrava uma vantagem indevida de um comerciante para deixar de autuá-lo por irregularidades. No material, o vereador, que era candidato à reeleição na ocasião, surgia debaixo da porta do estabelecimento, chamava o fiscal de "vagabundo", simulava agressão física contra o servidor e convidava os empreendedores a acioná-lo para "acabar com a palhaçada dos fiscais", promovendo a denominada "patrulha do empreendedor".