A implantação de muros de gabião em três trechos do córrego do Convento Velho, em Taubaté, deve custar R$ 4,153 milhões. O recurso virá, majoritariamente, do governo estadual e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com o restante sendo completado pela Prefeitura.
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A primeira licitação é para obras no trecho da Avenida Benedito Elias de Souza, próximo ao Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social). O certame foi vencido pela Infratech Engenharia, de São Gonçalo (RJ), com proposta de R$ 639 mil - o valor máximo era de R$ 862 mil.
A segunda licitação é para obras no trecho perpendicular à Avenida Zélia Alves Ferreira, no bairro Jardim dos Estados. O pregão foi vencido pela Pura Engenharia, de Juiz de Fora (MG), com proposta de R$ 2,078 milhões - o valor máximo era de R$ 2,815 milhões.
A terceira licitação é para obras no trecho da Rua Altemira Lopes do Prado, no Parque Esperança. O certame foi vencido pela Gabiosan, de Belo Horizonte (MG), com proposta de R$ 1,435 milhões - o valor máximo era de R$ 2,23 milhões.
O muro de gabião é uma estrutura que visa a contenção das encostas. Após assinatura dos contratos e emissão das ordens de serviço, as três obras devem ser concluídas em seis meses.