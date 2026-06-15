A implantação de muros de gabião em três trechos do córrego do Convento Velho, em Taubaté, deve custar R$ 4,153 milhões. O recurso virá, majoritariamente, do governo estadual e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com o restante sendo completado pela Prefeitura.

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A primeira licitação é para obras no trecho da Avenida Benedito Elias de Souza, próximo ao Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social). O certame foi vencido pela Infratech Engenharia, de São Gonçalo (RJ), com proposta de R$ 639 mil - o valor máximo era de R$ 862 mil.