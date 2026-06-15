15 de junho de 2026
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CÓRREGO

Muros de gabião no Convento Velho, em Taubaté, custarão R$ 4,1 mi

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Estrutura, que visa a contenção de encostas, será implantada em três trechos do córrego; obras serão feitas em seis meses e serão custeadas, majoritariamente, com recursos do governo estadual
Estrutura, que visa a contenção de encostas, será implantada em três trechos do córrego; obras serão feitas em seis meses e serão custeadas, majoritariamente, com recursos do governo estadual

A implantação de muros de gabião em três trechos do córrego do Convento Velho, em Taubaté, deve custar R$ 4,153 milhões. O recurso virá, majoritariamente, do governo estadual e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com o restante sendo completado pela Prefeitura.

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A primeira licitação é para obras no trecho da Avenida Benedito Elias de Souza, próximo ao Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social). O certame foi vencido pela Infratech Engenharia, de São Gonçalo (RJ), com proposta de R$ 639 mil - o valor máximo era de R$ 862 mil.

A segunda licitação é para obras no trecho perpendicular à Avenida Zélia Alves Ferreira, no bairro Jardim dos Estados. O pregão foi vencido pela Pura Engenharia, de Juiz de Fora (MG), com proposta de R$ 2,078 milhões - o valor máximo era de R$ 2,815 milhões.

A terceira licitação é para obras no trecho da Rua Altemira Lopes do Prado, no Parque Esperança. O certame foi vencido pela Gabiosan, de Belo Horizonte (MG), com proposta de R$ 1,435 milhões - o valor máximo era de R$ 2,23 milhões.

O muro de gabião é uma estrutura que visa a contenção das encostas. Após assinatura dos contratos e emissão das ordens de serviço, as três obras devem ser concluídas em seis meses.

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