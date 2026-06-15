A dor da perda tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (15). A mãe de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, usou a internet para prestar uma homenagem emocionante à filha, que morreu após ser lançada de uma ponte sem estar presa às cordas durante uma atividade de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. "Só hoje eu quis te abraçar mais de mil vezes", escreveu a mãe da jovem.

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