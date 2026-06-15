15 de junho de 2026
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BOLETIM MÉDICO

Hospital usa vídeo-chamada para interagir com familiares

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Acompanhante em conversa com médico
Acompanhante em conversa com médico

O Hospital Municipal de São José dos Campos deu início ao serviço de comunicação por vídeo-chamada entre médicos e acompanhantes de pacientes em cirurgias eletivas.

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A iniciativa começou a funcionar nesta segunda-feira (15), com o objetivo de humanizar o atendimento e aproximar a equipe médica das famílias.

Como funciona

O recurso permitirá que, após o procedimento, o médico converse diretamente com os familiares que aguardam notícias por meio de uma chamada de vídeo pela plataforma Microsoft Teams e apresente o boletim pós-operatório, além de esclarecer dúvidas.

O espaço para as conversas foi instalado na área de recepção e projetado para garantir conforto e privacidade.

Além da novidade, acompanhantes poderão acompanhar o status da cirurgia enquanto aguardam, por meio de um painel de monitoramento.

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