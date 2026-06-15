O Hospital Municipal de São José dos Campos deu início ao serviço de comunicação por vídeo-chamada entre médicos e acompanhantes de pacientes em cirurgias eletivas.

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A iniciativa começou a funcionar nesta segunda-feira (15), com o objetivo de humanizar o atendimento e aproximar a equipe médica das famílias.

Como funciona