O Hospital Municipal de São José dos Campos deu início ao serviço de comunicação por vídeo-chamada entre médicos e acompanhantes de pacientes em cirurgias eletivas.
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A iniciativa começou a funcionar nesta segunda-feira (15), com o objetivo de humanizar o atendimento e aproximar a equipe médica das famílias.
Como funciona
O recurso permitirá que, após o procedimento, o médico converse diretamente com os familiares que aguardam notícias por meio de uma chamada de vídeo pela plataforma Microsoft Teams e apresente o boletim pós-operatório, além de esclarecer dúvidas.
O espaço para as conversas foi instalado na área de recepção e projetado para garantir conforto e privacidade.
Além da novidade, acompanhantes poderão acompanhar o status da cirurgia enquanto aguardam, por meio de um painel de monitoramento.