A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou o uso e a comercialização dos lava-louças (detergentes) e desinfetantes da marca Ypê fabricados a partir de março de 2026, mas manteve a suspensão para os produtos com data de fabricação anterior.
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A medida original, determinada em 1º de abril, restringiu os lotes de lava-louças, desinfetantes e lava-roupas produzidos pela fabricante Química Amparo Ltda.
O que muda
A nova adequação foi oficializada na manhã desta segunda-feira (15) por meio de duas resoluções publicadas no D.O.U (Diário Oficial da União). A Resolução (RE) 2.396/2026 revoga a medida anterior (RE 2.235/2026) para atualizar as regras, enquanto a RE 2.397/2026 detalha quais itens estão liberados ou não.
A flexibilização ocorreu após a empresa apresentar laudos laboratoriais satisfatórios para os lotes mais recentes de detergentes e desinfetantes.
O que está suspenso e não deve ser utilizado
- Detergentes e desinfetantes líquidos Ypê fabricados antes de 1º de março de 2026
- Lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril de 2026