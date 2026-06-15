A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou o uso e a comercialização dos lava-louças (detergentes) e desinfetantes da marca Ypê fabricados a partir de março de 2026, mas manteve a suspensão para os produtos com data de fabricação anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida original, determinada em 1º de abril, restringiu os lotes de lava-louças, desinfetantes e lava-roupas produzidos pela fabricante Química Amparo Ltda.

O que muda