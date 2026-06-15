15 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Anvisa libera detergente Ypê fabricado a partir de 1º de março

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou o uso e a comercialização dos lava-louças (detergentes) e desinfetantes da marca Ypê fabricados a partir de março de 2026, mas manteve a suspensão para os produtos com data de fabricação anterior.

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A medida original, determinada em 1º de abril, restringiu os lotes de lava-louças, desinfetantes e lava-roupas produzidos pela fabricante Química Amparo Ltda.

O que muda

A nova adequação foi oficializada na manhã desta segunda-feira (15) por meio de duas resoluções publicadas no D.O.U (Diário Oficial da União). A Resolução (RE) 2.396/2026 revoga a medida anterior (RE 2.235/2026) para atualizar as regras, enquanto a RE 2.397/2026 detalha quais itens estão liberados ou não.

A flexibilização ocorreu após a empresa apresentar laudos laboratoriais satisfatórios para os lotes mais recentes de detergentes e desinfetantes.

O que está suspenso e não deve ser utilizado

- Detergentes e desinfetantes líquidos Ypê fabricados antes de 1º de março de 2026
- Lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril de 2026

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