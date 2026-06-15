Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada deste domingo (14) sobre a pista da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.
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A Polícia Civil trabalha com a hipótese inicial de atropelamento, mas o caso foi registrado como morte suspeita porque nenhum veículo envolvido foi localizado e não há testemunhas que expliquem as circunstâncias da ocorrência.
Homem é encontrado morto na Dutra em Lorena
A ocorrência foi registrada por volta das 1h50, no km 51 da Dutra.
Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada após a concessionária responsável pela rodovia informar a presença de um corpo caído sobre a faixa de rolamento.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida.
O homem não portava documentos pessoais, o que impossibilitou sua identificação imediata. O corpo foi encaminhado para os procedimentos periciais que poderão auxiliar na identificação e no esclarecimento das causas da morte.
Polícia investiga possível atropelamento
De acordo com as informações registradas pela polícia, os indícios encontrados no local apontavam, em uma análise preliminar, para um possível atropelamento.
No entanto, nenhuma testemunha foi localizada e não havia qualquer veículo parado na rodovia que pudesse estar relacionado ao caso.
As circunstâncias exatas do ocorrido ainda são desconhecidas. Os investigadores também não sabem em qual sentido da pista o suposto veículo trafegava nem quando o fato teria acontecido.
Caso foi registrado como morte suspeita
Diante da ausência de testemunhas e da falta de elementos conclusivos sobre a dinâmica da ocorrência, a Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e encontro de cadáver.
A classificação permite que a investigação avance sem apontar oficialmente a causa da morte antes da conclusão dos laudos periciais e de outras diligências.
A prioridade dos investigadores é identificar a vítima e esclarecer se houve atropelamento, além de localizar possíveis imagens, testemunhas ou informações que ajudem a reconstruir o que aconteceu na rodovia.