Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada deste domingo (14) sobre a pista da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil trabalha com a hipótese inicial de atropelamento, mas o caso foi registrado como morte suspeita porque nenhum veículo envolvido foi localizado e não há testemunhas que expliquem as circunstâncias da ocorrência.

Homem é encontrado morto na Dutra em Lorena