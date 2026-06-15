15 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

VEJA: Novo vídeo mostra salto da jovem Duda para morte em ponte

Por Da redação | Limeira
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vídeo mostra jovem sendo lançada da ponte
Vídeo mostra jovem sendo lançada da ponte

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), no último sábado (13).

VEJA O VÍDEO

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Ela foi lançada de uma altura de 40 metros sem que a corda de segurança que impediria o impacto com o solo estivesse conectada ao seu corpo.

Vídeos gravados no local mostram o exato momento em que a jovem é arremessada pelos instrutores sem o equipamento.

Três responsáveis pela atividade foram presos em flagrante e o caso segue sob investigação. O corpo da jovem foi sepultado no domingo (14), no Cemitério Municipal de Jandira (SP).

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