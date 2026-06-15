A frente fria oceânica que atua no leste de São Paulo causa tempo instável no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte. A expectativa é de chuva fraca nesta segunda-feira (15), com maior risco de acumulados no litoral. As temperaturas máximas ficam entre 18°C e 23°C.
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A instabilidade ocorre por causa de uma frente fria com deslocamento pelo oceano, que favorece a entrada de umidade, ventos de sul e sudeste, nebulosidade baixa, chuva fraca e pancadas localizadas.
São José dos Campos já registra chuva fraca e chuvisco em alguns pontos, com vento de sul a sudeste. Em outras áreas do Vale, o ar ainda apresenta menor influência marítima no começo do dia, mas a umidade deve avançar ao longo do período.
Previsão para segunda-feira
As temperaturas pela manhã ficam entre 15°C e 16°C em parte do Vale do Paraíba. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e arredores registram valores mais baixos, entre 11°C e 13°C. No Litoral Norte, a temperatura fica próxima de 20°C.
As máximas não devem subir muito.No eixo central do Vale, a tarde deve ficar entre 18°C e 21°C. No Vale Histórico, cidades mais a leste podem alcançar de 21°C a 23°C, a depender do horário em que o tempo fecha com mais força.
Chuvas
No interior do Vale, não há indicação de volume relevante de chuva. A previsão aponta pancadas fracas e localizadas, garoa e períodos de céu fechado, com maior atenção para áreas de serra e trechos de rodovia com baixa visibilidade.
O Litoral Norte deve ficar mais fechado por causa da influência marítima. A proximidade com o oceano, os ventos de sul e sudeste e o relevo da Serra do Mar favorecem chuva mais persistente em alguns pontos.
De acordo com o meteorologista do Inpe, Gustavo Escobar, não se descarta acumulado entre 30 e 50 milímetros nesta segunda-feira em áreas litorâneas. Esse volume não significa chuva uniforme em todas as cidades, mas indica possibilidade de núcleos mais fortes ao longo do dia.
Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba devem manter atenção para chuva intermitente, pista escorregadia, queda de barreiras em áreas de serra e pontos com histórico de alagamento.