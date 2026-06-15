A frente fria oceânica que atua no leste de São Paulo causa tempo instável no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte. A expectativa é de chuva fraca nesta segunda-feira (15), com maior risco de acumulados no litoral. As temperaturas máximas ficam entre 18°C e 23°C.

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A instabilidade ocorre por causa de uma frente fria com deslocamento pelo oceano, que favorece a entrada de umidade, ventos de sul e sudeste, nebulosidade baixa, chuva fraca e pancadas localizadas.