Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, morta no último sábado (13), após ser lançada sem cordas em um salto de rope jump em Limeira (SP), tinha 21 anos e era apaixonada por atividades ao ar livre e pelo contato com a natureza.
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Nascida em Jandira (SP), a jovem era formada em educação física e gestão esportiva e compartilhava seu estilo de vida ativo nas redes sociais.
Horas antes de morrer, ela chegou a publicar fotos mostrando o local do salto e as pulseiras de identificação. Em uma das postagens, brincou com os seguidores: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???".
O salto terminou em tragédia
Maria Eduarda saltaria na modalidade conhecida como rope jump. Um esporte radical que envolve o salto de grandes alturas com a pessoa presa a um sistema de cordas. No caso da jovem, um vídeo mostra que ela foi lançada sem estar devidamente presa às cordas na Ponte do Esqueleto, em Limeira.
Ela sofreu uma queda de cerca de 40 metros de altura e morreu devido aos múltiplos traumatismos.
Três homens foram autuados por homicídio com dolo eventual, modalidade na qual se assume o risco de produzir o resultado morte.
Segundo informações iniciais, eles faziam parte de um grupo informal sem registro de empresa oficial, que reunia cerca de 100 participantes no local, mesmo sem autorização legal.