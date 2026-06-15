Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, morta no último sábado (13), após ser lançada sem cordas em um salto de rope jump em Limeira (SP), tinha 21 anos e era apaixonada por atividades ao ar livre e pelo contato com a natureza.

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Nascida em Jandira (SP), a jovem era formada em educação física e gestão esportiva e compartilhava seu estilo de vida ativo nas redes sociais.