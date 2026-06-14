A morte da professora Lilian Cristina Machado Espíndola, de 57 anos, causou grande comoção em Bragança após ela sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação infantil de festa junina realizada em uma escola do município. VEJA O VÍDEO

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Natural de Belém (PA), Lilian construiu uma trajetória de quase duas décadas dedicada à educação. Há 18 anos atuava na rede municipal de ensino e lecionava na Escola Municipal Gerson Alves Guimarães, onde era conhecida pelo comprometimento com os alunos e pela dedicação à comunidade escolar.