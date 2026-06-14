A morte da professora Lilian Cristina Machado Espíndola, de 57 anos, causou grande comoção em Bragança após ela sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação infantil de festa junina realizada em uma escola do município. VEJA O VÍDEO
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Natural de Belém (PA), Lilian construiu uma trajetória de quase duas décadas dedicada à educação. Há 18 anos atuava na rede municipal de ensino e lecionava na Escola Municipal Gerson Alves Guimarães, onde era conhecida pelo comprometimento com os alunos e pela dedicação à comunidade escolar.
Segundo informações de pessoas próximas, a professora passou mal durante o evento junino promovido pela escola. Equipes de atendimento foram acionadas e ela chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, mas já chegou ao local sem sinais vitais.
Familiares e amigos relataram que Lilian não apresentava problemas de saúde aparentes, o que tornou a perda ainda mais inesperada para aqueles que conviviam com ela.
O sepultamento foi realizado no sábado (13), no Cemitério Parque Memorial Metrópole, reunindo familiares, colegas de profissão, amigos e ex-alunos que prestaram as últimas homenagens à educadora.