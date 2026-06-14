Um homem morreu após ser esfaqueado durante a madrugada deste domingo (14) na pista de skate de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime teria sido precedido por uma discussão envolvendo a vítima, uma mulher e o suspeito do ataque.

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De acordo com relatos de testemunhas, a vítima conversava com uma mulher no local quando outro homem chegou e iniciou uma discussão. Pessoas que presenciaram a ocorrência afirmaram que o suspeito teria tido um relacionamento com a mulher, informação que ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.