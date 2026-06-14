Um homem morreu após ser esfaqueado durante a madrugada deste domingo (14) na pista de skate de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime teria sido precedido por uma discussão envolvendo a vítima, uma mulher e o suspeito do ataque.
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De acordo com relatos de testemunhas, a vítima conversava com uma mulher no local quando outro homem chegou e iniciou uma discussão. Pessoas que presenciaram a ocorrência afirmaram que o suspeito teria tido um relacionamento com a mulher, informação que ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
Segundo os relatos, durante o desentendimento, o homem teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o chão, provocando pânico entre as pessoas que estavam na região. Em seguida, ele teria guardado a arma e continuado a discussão.
Momentos depois, ainda conforme testemunhas, o suspeito sacou uma faca e atacou a vítima com diversos golpes. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.
Após o crime, o autor fugiu do local em uma motocicleta e não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.
Polícia deve investigar motivação
As circunstâncias do homicídio ainda serão esclarecidas pelas autoridades. A possível relação entre o suspeito e a mulher que estava com a vítima é uma das informações que deverão ser apuradas durante a investigação.
Até o momento, a Polícia Civil e a Polícia Militar não divulgaram informações oficiais sobre o caso. A identidade da vítima também não havia sido confirmada oficialmente.
A perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos no local, e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Ubatuba.
*Com informações da rádio Costa Azul FM