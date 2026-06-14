14 de junho de 2026
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NA FRENTE DO FILHO

Empresário foi morto um dia antes de realizar sonho em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem ilustrativa | Gerada com auxílio de IA

Faltava menos de 24 horas para Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, realizar um dos maiores sonhos da sua vida: inaugurar a própria adega em Taubaté.

Mas a expectativa pela abertura do negócio terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (13), quando o empresário foi executado a tiros dentro do estabelecimento, diante do filho de apenas 5 anos.

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Conhecido entre amigos como "Leo", o jovem empresário passava os últimos detalhes para a inauguração da Adega MisterBeer, marcada para este sábado (14), quando foi surpreendido por criminosos armados.

O crime aconteceu na Rua Alfredo Cândido Vieira, no bairro Areão, e chocou moradores da região pela violência e pelas circunstâncias da execução.

Segundo a Polícia Civil, Leonardo estava no local acompanhado do filho, de um sócio e de um funcionário quando dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram o estabelecimento.

Testemunhas relataram que a criança foi retirada rapidamente da área dos disparos e não ficou ferida.

Sonho interrompido às vésperas da inauguração

Amigos e familiares relatam que Leonardo vinha dedicando meses de trabalho ao projeto da adega. Nas redes sociais, ele compartilhava a expectativa pela abertura do espaço e celebrava a conquista de empreender no próprio negócio.

Nas horas que antecederam o assassinato, o empresário realizava os últimos ajustes para receber os primeiros clientes.

A inauguração, que seria um momento de celebração, acabou se transformando em cenário de luto para familiares e amigos.

Como aconteceu a execução

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos chegaram em uma motocicleta de pequeno porte. O passageiro desceu usando capacete, máscara e roupas escuras.

Ao entrar na adega, teria perguntado por Leonardo. Em seguida, sacou uma arma e começou a atirar.

Ainda segundo a investigação, o empresário tentou fugir correndo para a lateral do imóvel, mas foi perseguido pelo atirador. Baleado, caiu em um corredor do estabelecimento.

Equipes do Samu foram acionadas, porém apenas puderam constatar a morte da vítima.

Após o ataque, os criminosos fugiram na motocicleta.

Filho presenciou momentos de terror

Um dos aspectos que mais comoveu familiares e moradores foi a presença do filho de Leonardo durante a ação criminosa.

A criança estava dentro da adega quando os disparos começaram. Pessoas que estavam no local conseguiram retirá-la rapidamente da área de risco.

Apesar de não ter sido atingido, o menino presenciou momentos de desespero enquanto o pai era alvo dos criminosos.

O que a polícia investiga

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) trabalha com diferentes linhas para esclarecer a motivação do homicídio.

Entre as hipóteses analisadas estão possíveis conflitos relacionados a negociações de veículos e também uma eventual motivação passional. Nenhuma delas foi confirmada oficialmente até o momento.

Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga da dupla em uma motocicleta que pode ser uma Honda CG com tanque vermelho. Os suspeitos seguiram em direção ao Jardim Mourisco.

Peritos recolheram vestígios no local e a Polícia Civil analisa imagens e depoimentos para identificar os autores do crime.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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