Faltava menos de 24 horas para Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, realizar um dos maiores sonhos da sua vida: inaugurar a própria adega em Taubaté.

Mas a expectativa pela abertura do negócio terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (13), quando o empresário foi executado a tiros dentro do estabelecimento, diante do filho de apenas 5 anos.

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