A polêmica envolvendo o vídeo adulto gravado em São José dos Campos ganhou um novo capítulo.
Além das cenas registradas em pontos conhecidos da cidade, a produção mostra a influenciadora Julia Costa, de 18 anos, abordando homens nas ruas durante as gravações, ampliando as críticas sobre o uso de espaços públicos como cenário para conteúdo destinado a plataformas adultas.
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As imagens, que já ultrapassaram 6 milhões de visualizações, foram gravadas em diferentes regiões de São José dos Campos, incluindo a orla do Banhado, o Anel Viário, a região da Esplanada e ruas do centro da cidade.
O que mais chama a atenção, porém, não são apenas os cenários escolhidos. Em trechos do vídeo, após cenas de conteúdo adulto gravadas dentro de um carro, a influencer aparece desnuda abordando homens -- abaixando o vidro do veículo e interagindo com pessoas nas ruas.
Embora não haja informações sobre eventual investigação oficial, especialistas ouvidos anteriormente por OVALE destacam que a utilização de espaços públicos para cenas de natureza sexual pode gerar discussão jurídica e até mesmo enquadramentos previstos na legislação, dependendo das circunstâncias de cada caso.
Cidade vira cenário de conteúdo adulto
Outro ponto que gerou críticas nas redes sociais foi a escolha de cartões-postais e áreas movimentadas de São José dos Campos como pano de fundo da gravação.
Moradores questionaram o uso de locais públicos frequentados diariamente por famílias, trabalhadores e turistas para a produção de conteúdo voltado ao mercado adulto.
Após a viralização do vídeo, Julia Costa registrou crescimento acelerado nas redes sociais e passou a atrair milhares de novos seguidores.
Caso lembra antiga polêmica em São José
A repercussão também trouxe à memória outro episódio que gerou forte debate na cidade. Entre 2018 e 2019, produções da atriz de conteúdo adulto Vitória Schwarzelühr, conhecida como Dread Hot, gravadas em áreas públicas de São José dos Campos, alcançaram milhões de visualizações e provocaram discussões semelhantes.
Anos depois, a cidade volta ao centro de uma polêmica que ultrapassa o universo das redes sociais e levanta questionamentos sobre responsabilidade, exposição de terceiros e os limites entre o espaço público e a produção de conteúdo para adultos.