A polêmica envolvendo o vídeo adulto gravado em São José dos Campos ganhou um novo capítulo.

Além das cenas registradas em pontos conhecidos da cidade, a produção mostra a influenciadora Julia Costa, de 18 anos, abordando homens nas ruas durante as gravações, ampliando as críticas sobre o uso de espaços públicos como cenário para conteúdo destinado a plataformas adultas.

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