Daniella vive dias de angústia desde o desaparecimento do Railon, um pitbull de 9 anos, em São José dos Campos. O animal foi visto pela última vez no dia 5 de junho, na avenida Filadélfia, no bairro Águas de Canindu.
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Ele sofre de câncer e foi operado há dois meses para retirada do baço; agora precisa iniciar o tratamento de quimioterapia.
"O tumor que ele tem é agressivo e pode voltar, por isso precisa começar o tratamento com quimioterapia. Estamos desesperados", afirma Daniella.
Quem tiver informações sobre o Railon ou qualquer pista de seu paradeiro pode entrar em contato com Daniella ou Wallace pelos telefones (12) 99783-0935 e (12) 99615-3064.