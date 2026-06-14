Daniella vive dias de angústia desde o desaparecimento do Railon, um pitbull de 9 anos, em São José dos Campos. O animal foi visto pela última vez no dia 5 de junho, na avenida Filadélfia, no bairro Águas de Canindu.

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Ele sofre de câncer e foi operado há dois meses para retirada do baço; agora precisa iniciar o tratamento de quimioterapia.