14 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ONDE ESTÁ RAILON?

Pitbull com câncer está desaparecido em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Raion desapareceu em São José dos Campos
Raion desapareceu em São José dos Campos

Daniella vive dias de angústia desde o desaparecimento do Railon, um pitbull de 9 anos, em São José dos Campos. O animal foi visto pela última vez no dia 5 de junho, na avenida Filadélfia, no bairro Águas de Canindu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele sofre de câncer e foi operado há dois meses para retirada do baço; agora precisa iniciar o tratamento de quimioterapia.

"O tumor que ele tem é agressivo e pode voltar, por isso precisa começar o tratamento com quimioterapia. Estamos desesperados", afirma Daniella.

Quem tiver informações sobre o Railon ou qualquer pista de seu paradeiro pode entrar em contato com Daniella ou Wallace pelos telefones (12) 99783-0935 e (12) 99615-3064.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários