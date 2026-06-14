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Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (14), sobre um pátio de veículos localizado na avenida das Américas, no cruzamento com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. Seis pessoas morreram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59. Uma das aeronaves transportava cinco pessoas e a outra era ocupada apenas pelo piloto. Um dos helicópteros havia decolado de Mangaratiba, na Costa Verde.

Moradores relataram ouvir explosões após o impacto das aeronaves. O fogo atingiu cerca de 20 carros.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. As operações de resgate e perícia seguiam em andamento no momento da publicação desta reportagem.