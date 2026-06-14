A Prefeitura de São José dos Campos informou que as coletas de lixo comum e seletiva poderão sofrer atraso em dias de jogos do Brasil. As partidas também devem alterar os serviços de zeladoria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os colaboradores que realizam essas atividades vão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na base operacional e, em seguida, retornar ao trabalho. Nenhuma rota deixará de ser atendida.