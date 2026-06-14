14 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

SJC: Coleta de lixo muda de horário em dias de jogos do Brasil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Coleta e zeladoria devem sofrer atraso em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa
Coleta e zeladoria devem sofrer atraso em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa

A Prefeitura de São José dos Campos informou que as coletas de lixo comum e seletiva poderão sofrer atraso em dias de jogos do Brasil.  As partidas também devem alterar os serviços de zeladoria.

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Os colaboradores que realizam essas atividades vão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na base operacional e, em seguida, retornar ao trabalho. Nenhuma rota deixará de ser atendida.

O serviço de fumacê não deve acontecer em dias em que a seleção joga à noite.

A alteração já aconteceu no sábado (13) e está programada para sexta-feira (19), quando o Brasil joga às 21h30, e para quarta-feira (24), às 19h.

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