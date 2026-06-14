Um pedestre de 64 anos morreu após ser atropelado na noite deste sábado (13), na Via Dutra, em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 23h45, no km 110 da pista sentido Rio de Janeiro. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pelo leito carroçável da rodovia quando foi atingida por um Up branco que trafegava pela faixa da esquerda. O motorista estava acompanhado da esposa no momento da colisão.