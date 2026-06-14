Um pedestre de 64 anos morreu após ser atropelado na noite deste sábado (13), na Via Dutra, em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 23h45, no km 110 da pista sentido Rio de Janeiro. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pelo leito carroçável da rodovia quando foi atingida por um Up branco que trafegava pela faixa da esquerda. O motorista estava acompanhado da esposa no momento da colisão.
Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária RioSP foram acionadas para atender a ocorrência. Os socorristas constataram a morte da vítima ainda no local.
A vítima foi identificada preliminarmente como Benedito Galvão dos Santos, de 64 anos. Conforme o registro policial, ele não portava documentos pessoais. A identificação inicial ocorreu após os agentes encontrarem, a cerca de 30 metros do ponto do atropelamento, uma certidão de casamento em seu nome. A fotografia disponível nos sistemas policiais também apresentou compatibilidade com a pessoa encontrada sem vida.
A perícia técnica esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Motorista não foi preso em flagrante
O motorista envolvido no atropelamento foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos. No entanto, ele não foi preso em flagrante.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, o condutor permaneceu no local, acionou o socorro imediatamente e colaborou com o atendimento da ocorrência. Por esse motivo, foi aplicada a previsão do artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, que afasta a prisão em flagrante quando há prestação de socorro à vítima.
Apesar disso, a Polícia Civil determinou a abertura de investigação para esclarecer todos os detalhes do acidente.
Suspeita de ingestão de bebida alcoólica
O boletim de ocorrência menciona indícios de que o motorista poderia ter ingerido bebida alcoólica antes do atropelamento. A informação, entretanto, ainda depende de confirmação por meio de exames e laudos técnicos.
A polícia deverá analisar os resultados periciais, depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras da rodovia e demais elementos para determinar as responsabilidades pelo acidente.
Vítima estaria em local proibido da rodovia
Informações preliminares apontam que o pedestre caminhava em um trecho inadequado da pista no momento do atropelamento. O boletim destaca ainda que o acidente ocorreu durante a noite e que a vítima usava roupas escuras, fatores que podem ter reduzido a visibilidade.
A dinâmica exata do acidente, no entanto, ainda será esclarecida pela investigação.
A Delegacia de Taubaté dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, verificar a eventual influência de álcool e determinar as responsabilidades pelo atropelamento.