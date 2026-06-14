Um homem foi preso após agredir a companheira e resistir à abordagem policial em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14) e resultou em danos a uma viatura e ferimentos na mão de um policial.
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A polícia foi acionada para intervir em uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia. Ao chegar, visualizaram a vítima, uma mulher de 48 anos, na janela. Ao perceber a presença da equipe, ela entrou e, na sequência, apareceu o suspeito.
Após tentativas de diálogo, ela deixou o imóvel e relatou ter sofrido enforcamento duas vezes, ter levado um golpe no rosto e ter a cabeça arremessada contra o chão.
Segundo ela, eles discutiram em um estabelecimento após o consumo de bebida alcoólica e, quando chegaram em casa, ele iniciou o comportamento agressivo, quebrando objetos da residência antes de partir para agressão física.
Prisão
Durante a tentativa de prisão, o homem resistiu, entrou na casa e investiu contra a equipe.
Após luta corporal, foi necessário o uso do dispositivo de condução elétrica e força física moderada para contê-lo e o uso de algemas. Já contido, ele manteve o comportamento agressivo e causou danos à viatura. Um policial ficou ferido na mão durante a intervenção.
O caso foi registrado como resistência, além da lesão corporal contra a mulher. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.