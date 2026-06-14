Um homem foi preso após agredir a companheira e resistir à abordagem policial em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14) e resultou em danos a uma viatura e ferimentos na mão de um policial.

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A polícia foi acionada para intervir em uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia. Ao chegar, visualizaram a vítima, uma mulher de 48 anos, na janela. Ao perceber a presença da equipe, ela entrou e, na sequência, apareceu o suspeito.