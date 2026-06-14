14 de junho de 2026
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SEGURANÇA

Cão é resgatado após ataque a outro animal em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Animal foi resgatado em Caraguatatuba
Animal foi resgatado em Caraguatatuba

O resgate de um cão de grande porte solto em via pública mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no sábado (13), por volta das 16h, no bairro Sumaré, quando o animal, sem focinheira ou guia, atacou outro cão menor.

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 Ele foi capturado e deixado aos cuidados da equipe de zoonoses para as providências.

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