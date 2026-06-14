O resgate de um cão de grande porte solto em via pública mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada no sábado (13), por volta das 16h, no bairro Sumaré, quando o animal, sem focinheira ou guia, atacou outro cão menor.

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Ele foi capturado e deixado aos cuidados da equipe de zoonoses para as providências.