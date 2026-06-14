Uma perseguição policial terminou com a apreensão de 102 kg de pasta base de cocaína e a recuperação de um veículo furtado na tarde deste sábado (13), em Taubaté. A ação envolveu equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PM (Polícia Militar) após um motorista desobedecer a uma ordem de parada e fugir.
De acordo com estimativas, a apreensão representou um prejuízo de cerca de R$ 12,24 milhões para o tráfico de drogas.
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A ocorrência teve início por volta das 14h40, na altura do km 127 da Rodovia Presidente Dutra, quando agentes da PRF tentaram abordar um Honda Civic cinza. O condutor ignorou a ordem de parada e iniciou uma fuga pela rodovia, dando início à perseguição.
A fuga se estendeu por cerca de 12 quilômetros até que o veículo entrou na área urbana de Taubaté. Com o apoio da Polícia Militar, os agentes localizaram o carro em um estacionamento. O motorista, no entanto, conseguiu escapar.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 95 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 102 kg da droga.
As equipes também verificaram que o Honda Civic possuía registro de furto na cidade de São Paulo. Além disso, circulava com placas clonadas de outro carro com características semelhantes, estratégia utilizada para dificultar a identificação pelas autoridades.