Uma perseguição policial terminou com a apreensão de 102 kg de pasta base de cocaína e a recuperação de um veículo furtado na tarde deste sábado (13), em Taubaté. A ação envolveu equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PM (Polícia Militar) após um motorista desobedecer a uma ordem de parada e fugir.

De acordo com estimativas, a apreensão representou um prejuízo de cerca de R$ 12,24 milhões para o tráfico de drogas.

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