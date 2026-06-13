Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado (13), o Vale do Paraíba estará representado por um jogador que sonha repetir uma de suas maiores lendas.

Nascido em São José dos Campos, Casemiro inicia a busca pelo hexa tentando seguir os passos de Zito, volante de Roseira revelado pelo Taubaté que conquistou os títulos mundiais de 1958 e 1962.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp