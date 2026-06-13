Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado (13), o Vale do Paraíba estará representado por um jogador que sonha repetir uma de suas maiores lendas.
Nascido em São José dos Campos, Casemiro inicia a busca pelo hexa tentando seguir os passos de Zito, volante de Roseira revelado pelo Taubaté que conquistou os títulos mundiais de 1958 e 1962.
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A partir das 19h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.
Aos 34 anos, Casemiro chega ao Mundial como um dos líderes da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O volante é o único jogador presente em todas as 12 convocações do treinador italiano desde que assumiu a Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos homens de confiança do técnico.
Casemiro e Zito: duas gerações, a mesma missão
A história de Casemiro guarda semelhanças com a de Zito, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Natural de Roseira, o ex-volante foi revelado pelo Taubaté antes de se transferir para o Santos, onde formou parte da equipe histórica liderada por Pelé.
Pela Seleção Brasileira, Zito foi peça fundamental nas campanhas vitoriosas das Copas do Mundo de 1958, na Suécia, e de 1962, no Chile, tornando-se um dos maiores jogadores da história da posição.
Mais de seis décadas depois, outro volante do Vale do Paraíba tenta escrever seu nome na galeria dos campeões mundiais.
Terceira Copa do joseense
Esta será a terceira participação de Casemiro em Copas do Mundo. Em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar, ele foi titular da Seleção Brasileira sob o comando de Tite.
Nas duas oportunidades, porém, o sonho do título terminou nas quartas de final, com eliminações para Bélgica e Croácia.
Agora, além de buscar o hexacampeonato para o Brasil, Casemiro tenta alcançar um feito histórico para São José dos Campos: tornar-se o primeiro jogador nascido na cidade a conquistar uma Copa do Mundo.
Brasil estreia com desafio complicado
O primeiro obstáculo da Seleção Brasileira não será simples. Marrocos chega ao Mundial credenciado pela campanha histórica no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.
Atualmente, os marroquinos ocupam a sétima colocação no ranking da Fifa, apenas uma posição atrás do Brasil.
Além disso, o último confronto entre as equipes terminou com vitória africana por 2 a 1, em março de 2023. Naquela partida, realizada em Tânger, justamente Casemiro marcou o único gol brasileiro.
Invencibilidade em estreias
Apesar da força do adversário, o retrospecto favorece a Seleção Brasileira. O Brasil não perde uma partida de estreia em Copas do Mundo desde 1934, quando foi derrotado pela Espanha por 3 a 1, na Itália. Desde então, são 17 vitórias e três empates em jogos de abertura de Mundial.
Na Copa do Catar, em 2022, a equipe venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison.
Agora, a expectativa é que Casemiro lidere mais uma vez o meio-campo brasileiro e dê o primeiro passo rumo ao objetivo que mobiliza o país e também o Vale do Paraíba: repetir o caminho de Zito e ajudar a trazer para casa o tão esperado hexacampeonato.