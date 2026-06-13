O vídeo adulto que gravado nas ruas de São José dos Campos em cenário já ultrapassou 6 milhões de visualizações e gerou críticas nas redes sociais. As gravações ocorreram dentro de um carro que rodava pelo Anel Viário, na orla do Banhado, na Esplanada e em ruas do centro da cidade, onde pessoas chegaram a ser abordadas durante a produção.
As imagens, que já ultrapassaram 6 milhões de visualizações.
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A gravação tem como protagonistas a influenciadora Julia Costa, de 18 anos, moradora de São José dos Campos, e o produtor de conteúdo Fabio Silva, que possui mais de 549 mil seguidores nas redes sociais.
Além de utilizar cartões-postais e áreas conhecidas da cidade como cenário, o vídeo mostra abordagens a pessoas durante o percurso.
Especialistas consultados por OVALE apontam que a gravação de cenas de natureza sexual em locais públicos ou expostos ao público pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar o crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal.
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Cenas em áreas públicas de São José dos Campos
Ao longo da gravação, os participantes circulam por diferentes regiões da cidade. Entre os cenários identificados estão trechos do Anel Viário, a orla do Banhado, a Jardim Esplanada e ruas da região central de São José dos Campos.
As imagens foram produzidas em locais de circulação intensa de pedestres e veículos, levantando questionamentos sobre a utilização de espaços públicos como pano de fundo para conteúdos destinados ao mercado adulto.
Em alguns momentos, pessoas aparecem sendo abordadas durante as gravações, sem qualquer relação com a produção do conteúdo.
Vídeo viralizou na internet
A produção rapidamente alcançou milhões de visualizações e impulsionou a visibilidade da jovem influenciadora nas plataformas digitais. Após a repercussão, Julia Costa passou a ganhar milhares de seguidores e ampliou sua presença nas redes sociais.
A eventual configuração de infração depende da análise das imagens, do contexto e de eventual investigação por parte das autoridades competentes.
Até o momento, não há informações sobre apuração oficial relacionada ao vídeo.
Caso lembra polêmica envolvendo Parque da Cidade
A repercussão também trouxe à memória outro episódio que ganhou destaque na região. Entre 2018 e 2019, a atriz e produtora de conteúdo adulto Vitória Schwarzelühr, conhecida nacionalmente como Dread Hot, viralizou após gravar produções em áreas públicas de São José dos Campos.
Na época, vídeos registrados no Parque da Cidade alcançaram milhões de visualizações e provocaram intenso debate entre moradores sobre o uso de espaços públicos para esse tipo de conteúdo.