O vídeo adulto que gravado nas ruas de São José dos Campos em cenário já ultrapassou 6 milhões de visualizações e gerou críticas nas redes sociais. As gravações ocorreram dentro de um carro que rodava pelo Anel Viário, na orla do Banhado, na Esplanada e em ruas do centro da cidade, onde pessoas chegaram a ser abordadas durante a produção.

As imagens, que já ultrapassaram 6 milhões de visualizações.

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