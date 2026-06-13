O sonho de Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, terminaria em festa neste sábado (13). Após meses de preparação, ele estava prestes a inaugurar a própria adega em Taubaté. Mas, um dia antes da abertura do negócio, o empresário foi executado a tiros dentro do estabelecimento, diante do filho de apenas 5 anos.
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O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), na Adega MisterBeer, localizada na Rua Alfredo Cândido Vieira, no bairro Areão. Segundo a Polícia Civil, Leonardo trabalhava nos preparativos finais para a inauguração quando dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram o local.
Além de um sócio e de um funcionário, o filho da vítima também estava na adega no momento do ataque. De acordo com testemunhas, a criança foi retirada rapidamente da área dos disparos e não sofreu ferimentos.
A execução chocou familiares, amigos e moradores da região. Leonardo era conhecido como "Leo" e celebrava nas redes sociais a realização do projeto de abrir o próprio negócio.
Execução dentro da adega
Segundo o boletim de ocorrência, o passageiro da motocicleta desceu usando capacete, máscara e roupas escuras, o que dificultou sua identificação.
Ao entrar no estabelecimento, o criminoso teria anunciado que procurava Leonardo. Em seguida, sacou uma arma de fogo e começou a atirar.
Ainda de acordo com a investigação, o empresário tentou escapar correndo para a lateral do imóvel, mas foi perseguido pelo atirador. Baleado, ele caiu em um corredor da adega.
Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte no local.
Após os disparos, os criminosos fugiram na motocicleta.
Sonho interrompido
A morte ganhou contornos ainda mais dramáticos porque aconteceu poucas horas antes da inauguração da Adega MisterBeer, prevista para este sábado.
Amigos relataram que Leonardo estava empenhado na montagem do espaço e trabalhava intensamente para abrir as portas do empreendimento.
Nas horas que antecederam o crime, ele participava dos últimos ajustes no local para receber os clientes no fim de semana.
O que a polícia investiga
A Polícia Civil trata o caso como execução e trabalha com diferentes linhas de investigação.
Entre as hipóteses apuradas estão possíveis desentendimentos relacionados a negociações de veículos e uma eventual motivação passional. Até o momento, nenhuma das linhas foi confirmada oficialmente.
Imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos estavam em uma motocicleta de pequeno porte, possivelmente uma Honda CG com tanque vermelho. Após o crime, a dupla fugiu em direção ao Jardim Mourisco.
Peritos recolheram vestígios no local e os investigadores analisam imagens e depoimentos para tentar identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.
Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.