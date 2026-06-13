O sonho de Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, terminaria em festa neste sábado (13). Após meses de preparação, ele estava prestes a inaugurar a própria adega em Taubaté. Mas, um dia antes da abertura do negócio, o empresário foi executado a tiros dentro do estabelecimento, diante do filho de apenas 5 anos.

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O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), na Adega MisterBeer, localizada na Rua Alfredo Cândido Vieira, no bairro Areão. Segundo a Polícia Civil, Leonardo trabalhava nos preparativos finais para a inauguração quando dois homens chegaram em uma motocicleta e invadiram o local.