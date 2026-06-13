O dono de uma adega ainda não inaugurada foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (12), dentro do próprio estabelecimento no bairro Areão, em Taubaté, onde trabalhava nos preparativos finais para a inauguração do espaço.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, que aparece no boletim de ocorrência como sócio-proprietário da adega onde o crime aconteceu.

O homicídio ocorreu dentro da Adega MisterBeer, localizada na Rua Alfredo Cândido Vieira, nº 37, no bairro Areão, em Taubaté. O estabelecimento ainda não havia sido aberto ao público e a inauguração estava prevista para este sábado.