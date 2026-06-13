13 de junho de 2026
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MORTE A TIROS

Dono de adega, Leonardo é executado a tiros em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Jesse Nascimento

O dono de uma adega ainda não inaugurada foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (12), dentro do próprio estabelecimento no bairro Areão, em Taubaté, onde trabalhava nos preparativos finais para a inauguração do espaço

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, que aparece no boletim de ocorrência como sócio-proprietário da adega onde o crime aconteceu.

O homicídio ocorreu dentro da Adega MisterBeer, localizada na Rua Alfredo Cândido Vieira, nº 37, no bairro Areão, em Taubaté. O estabelecimento ainda não havia sido aberto ao público e a inauguração estava prevista para este sábado.

Como foi o crime

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Leonardo estava no local acompanhado de outras pessoas durante os ajustes finais do negócio quando dois homens chegaram em uma motocicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, o passageiro desceu do veículo usando capacete, máscara e roupas escuras, impedindo a identificação.

Ele entrou na adega, anunciou que o alvo era Leonardo e, em seguida, sacou uma arma de fogo — descrita como um revólver calibre .38 cromado — efetuando os disparos.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima tentou fugir pela área lateral do imóvel, mas foi perseguida pelo atirador, atingida e caiu no corredor da adega. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas confirmou a morte no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que recolheu vestígios que devem auxiliar na investigação.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e trabalha com a hipótese de execução, mas a motivação ainda é desconhecida.

Investigação

A apuração indica que os criminosos estavam em uma motocicleta de pequeno porte, possivelmente uma Honda CG com tanque vermelho.

Imagens de câmeras de segurança da região apontam que a dupla fugiu em direção ao bairro Jardim Mourisco após o crime.

Até o momento, não há informações sobre prisão dos envolvidos.

Polícia apura o caso

A Polícia Civil segue analisando imagens, ouvindo testemunhas e aguardando laudos periciais que possam esclarecer a dinâmica da execução.

As características dos suspeitos são limitadas: ambos usavam roupas escuras, e o autor dos disparos estava com o rosto coberto.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Taubaté.

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