O dono de uma adega ainda não inaugurada foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (12), dentro do próprio estabelecimento no bairro Areão, em Taubaté, onde trabalhava nos preparativos finais para a inauguração do espaço.
A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, que aparece no boletim de ocorrência como sócio-proprietário da adega onde o crime aconteceu.
O homicídio ocorreu dentro da Adega MisterBeer, localizada na Rua Alfredo Cândido Vieira, nº 37, no bairro Areão, em Taubaté. O estabelecimento ainda não havia sido aberto ao público e a inauguração estava prevista para este sábado.
Como foi o crime
Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Leonardo estava no local acompanhado de outras pessoas durante os ajustes finais do negócio quando dois homens chegaram em uma motocicleta.
Conforme o boletim de ocorrência, o passageiro desceu do veículo usando capacete, máscara e roupas escuras, impedindo a identificação.
Ele entrou na adega, anunciou que o alvo era Leonardo e, em seguida, sacou uma arma de fogo — descrita como um revólver calibre .38 cromado — efetuando os disparos.
Ainda de acordo com o registro policial, a vítima tentou fugir pela área lateral do imóvel, mas foi perseguida pelo atirador, atingida e caiu no corredor da adega. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas confirmou a morte no local.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que recolheu vestígios que devem auxiliar na investigação.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e trabalha com a hipótese de execução, mas a motivação ainda é desconhecida.
Investigação
A apuração indica que os criminosos estavam em uma motocicleta de pequeno porte, possivelmente uma Honda CG com tanque vermelho.
Imagens de câmeras de segurança da região apontam que a dupla fugiu em direção ao bairro Jardim Mourisco após o crime.
Até o momento, não há informações sobre prisão dos envolvidos.
Polícia apura o caso
A Polícia Civil segue analisando imagens, ouvindo testemunhas e aguardando laudos periciais que possam esclarecer a dinâmica da execução.
As características dos suspeitos são limitadas: ambos usavam roupas escuras, e o autor dos disparos estava com o rosto coberto.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Taubaté.