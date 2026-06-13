13 de junho de 2026
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LAVAGEM DE DINHEIRO

VEJA: Vídeo mostra R$ 73,8 mil apreendidos na Dutra pela PRF

Por Da redação | Guarararema
| Tempo de leitura: 1 min
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PRF

Vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de R$ 73.863 em dinheiro durante uma fiscalização realizada na tarde desta sexta-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra, em Guararema. Um vídeo registrado pela corporação mostra a quantia em espécie apreendida durante a ocorrência.

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Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro. VEJA O VÍDEO

A abordagem aconteceu no km 181 da BR-116, no sentido capital paulista. Segundo a PRF, a equipe realizava uma operação de fiscalização de motocicletas quando o condutor chamou a atenção ao parar atrás de uma placa de sinalização ao perceber o bloqueio policial.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.

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