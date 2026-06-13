Vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de R$ 73.863 em dinheiro durante uma fiscalização realizada na tarde desta sexta-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra, em Guararema. Um vídeo registrado pela corporação mostra a quantia em espécie apreendida durante a ocorrência.

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Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro. VEJA O VÍDEO