Vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de R$ 73.863 em dinheiro durante uma fiscalização realizada na tarde desta sexta-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra, em Guararema. Um vídeo registrado pela corporação mostra a quantia em espécie apreendida durante a ocorrência.
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Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro. VEJA O VÍDEO
A abordagem aconteceu no km 181 da BR-116, no sentido capital paulista. Segundo a PRF, a equipe realizava uma operação de fiscalização de motocicletas quando o condutor chamou a atenção ao parar atrás de uma placa de sinalização ao perceber o bloqueio policial.
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.