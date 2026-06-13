A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem registrado na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté. O crime aconteceu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e nas proximidades da Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.
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Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada pelas autoridades.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que realizou a coleta de vestígios e demais elementos que poderão auxiliar na investigação.
As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Também não haviam sido divulgadas informações sobre a idade da vítima, o tipo de arma utilizado na ação criminosa ou o número de envolvidos.
Câmeras de segurança podem auxiliar na investigação
A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica do homicídio. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão a análise de imagens de câmeras de monitoramento da região, a coleta de depoimentos de testemunhas e a avaliação dos laudos periciais produzidos pela Polícia Científica.
Os exames técnicos podem indicar detalhes importantes para a investigação, como a natureza dos ferimentos, a possível distância entre autor e vítima e outros elementos que ajudem a reconstituir o que aconteceu.
Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. A motivação do crime também permanece desconhecida.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Taubaté, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.