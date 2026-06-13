13 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Polícia investiga morte de homem em frente a torcida em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa|Gerada com IA

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem registrado na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté. O crime aconteceu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e nas proximidades da Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada pelas autoridades.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que realizou a coleta de vestígios e demais elementos que poderão auxiliar na investigação.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. Também não haviam sido divulgadas informações sobre a idade da vítima, o tipo de arma utilizado na ação criminosa ou o número de envolvidos.

Câmeras de segurança podem auxiliar na investigação

A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica do homicídio. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão a análise de imagens de câmeras de monitoramento da região, a coleta de depoimentos de testemunhas e a avaliação dos laudos periciais produzidos pela Polícia Científica.

Os exames técnicos podem indicar detalhes importantes para a investigação, como a natureza dos ferimentos, a possível distância entre autor e vítima e outros elementos que ajudem a reconstituir o que aconteceu.

Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. A motivação do crime também permanece desconhecida.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Taubaté, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários