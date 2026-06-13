A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem registrado na noite desta sexta-feira (12), na Vila IAPI, em Taubaté. O crime aconteceu na Avenida Dr. Pereira Barbosa, em frente à sede da torcida organizada Mancha Verde e nas proximidades da Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi.

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Segundo as primeiras informações, a vítima foi encontrada gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada pelas autoridades.