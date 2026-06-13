Conhecido pelo jeito alegre e prestativo, o motoboy Lucas Martins Viana, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (12) após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão na Rua João Miacci, na zona sul de São José dos Campos.
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Pai de uma menina de apenas 7 anos e morador do Jardim Limoeiro, o jovem era alegre, brincalhão e prestativo. A morte precoce provocou comoção entre moradores da região e pessoas próximas à família.
O acidente aconteceu na Rua João Miacci, na altura do número 111. Lucas conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando se envolveu na ocorrência com um caminhão Ford Cargo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão informou que seguia pela via no sentido Dom Pedro 1º–Parque Interlagos quando o motociclista teria iniciado uma tentativa de ultrapassagem.
O que diz o relato do acidente
Ainda segundo o relato prestado à Polícia Civil, Lucas perdeu o equilíbrio da motocicleta durante a manobra, caiu na pista e acabou ficando sob as rodas do caminhão. O condutor afirmou que ouviu um forte impacto e, ao parar o veículo, percebeu que o motociclista e a moto haviam sido atingidos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas imediatamente. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Lucas não resistiu. A morte foi constatada ainda no local por uma médica da unidade de suporte avançado do Samu.
Polícia apura as circunstâncias da morte
Policiais militares, investigadores da Polícia Civil, peritos e equipes do serviço funerário também estiveram na ocorrência para os procedimentos necessários. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de São José como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.
A Polícia Civil irá analisar os laudos periciais e demais elementos coletados para esclarecer a dinâmica do acidente e confirmar as circunstâncias que levaram à morte do motociclista.
A despedida de Lucas mobiliza familiares, amigos e moradores da cidade, que lamentam a perda de um jovem trabalhador cuja vida foi interrompida de forma trágica.