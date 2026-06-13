Conhecido pelo jeito alegre e prestativo, o motoboy Lucas Martins Viana, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (12) após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão na Rua João Miacci, na zona sul de São José dos Campos.

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Pai de uma menina de apenas 7 anos e morador do Jardim Limoeiro, o jovem era alegre, brincalhão e prestativo. A morte precoce provocou comoção entre moradores da região e pessoas próximas à família.