Com o início da Copa do Mundo 2026, marcada para começar em 11 de junho, torcedores já se organizam para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira reunidos com familiares e amigos. Além da expectativa pelas partidas, cresce também o interesse por opções de petiscos e receitas para servir durante as transmissões.

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A estreia do Brasil está programada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, às 19h (horário de Brasília). Como ocorre em grandes competições, salas de estar, áreas de lazer e estabelecimentos comerciais costumam receber grupos que se reúnem para assistir aos confrontos da equipe nacional.