Com o início da Copa do Mundo 2026, marcada para começar em 11 de junho, torcedores já se organizam para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira reunidos com familiares e amigos. Além da expectativa pelas partidas, cresce também o interesse por opções de petiscos e receitas para servir durante as transmissões.
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A estreia do Brasil está programada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, às 19h (horário de Brasília). Como ocorre em grandes competições, salas de estar, áreas de lazer e estabelecimentos comerciais costumam receber grupos que se reúnem para assistir aos confrontos da equipe nacional.
Nesse cenário, pratos de preparo rápido e compartilhamento fácil ganham espaço nas mesas. Tábuas de frios, sanduíches, aperitivos e porções variadas estão entre as escolhas mais comuns para acompanhar os jogos.
Entre os ingredientes utilizados nessas receitas, a carne suína aparece como uma alternativa presente em diferentes tipos de preparos. Cortes variados permitem a produção de porções individuais, lanches e petiscos que podem ser servidos ao longo das partidas.
Segundo a chef e empresária Flávia Brunelli, o interesse por receitas à base de carne suína tem aumentado nos últimos anos devido à diversidade de cortes e formas de preparo disponíveis.
De acordo com a especialista, a proteína pode ser utilizada em receitas simples ou mais elaboradas, atendendo diferentes perfis de consumidores e ocasiões de consumo.
Pensando no período da Copa do Mundo, a chef elaborou uma seleção de sugestões de petiscos com carne suína para servir durante os jogos da Seleção Brasileira. A lista inclui opções voltadas para reuniões entre amigos e familiares que pretendem acompanhar a competição em casa.
Pipoca de pancetta
Cubos pequenos de pancetta preparados até atingirem textura crocante por fora e macia por dentro. A sugestão é finalizar com páprica defumada, limão ou molho levemente picante para dividir entre amigos durante os jogos.
Nachos com pulled pork
O pernil suíno cozido lentamente e desfiado pode ser servido sobre nachos crocantes com fonduta de queijo, cebola roxa e barbecue artesanal. A receita une praticidade e consumo coletivo, característica comum durante as transmissões esportivas.
Mini sanduíches de linguiça artesanal
Preparados em pão brioche ou mini baguete, os sanduíches podem receber linguiça artesanal grelhada, cebola caramelizada e mostarda dijon. O formato facilita o consumo ao longo das partidas sem exigir montagem complexa.
Dadinho de polenta com ragù suíno
A polenta crocante servida com ragù de linguiça ou pernil transforma ingredientes tradicionais em um petisco voltado ao compartilhamento, especialmente para jogos noturnos e encontros maiores.
Pizza com massa de linguiça artesanal
A massa de linguiça artesanal fora da tripa pode ser utilizada como base para pizzas caseiras e recheada com queijo, cebola caramelizada, tomate fresco e manjericão. A proposta une praticidade e criatividade em uma receita fácil de compartilhar durante os jogos.
Bruschetta de prosciutto artesanal com figo e mel
O prosciutto artesanal pode ser servido sobre pão italiano ou até mesmo no pão do dia seguinte levemente tostado, acompanhado de queijo, figo fresco e um toque de mel. Uma combinação agridoce que funciona muito bem como entrada leve para acompanhar os jogos.
Tábuas de embutidos artesanais
Salames, copa curada, prosciutto, linguiças e outros embutidos podem ser servidos com pães artesanais, conservas, queijos e geleias. Além da praticidade, o formato permite montagem antecipada e consumo contínuo durante as partidas.
Espetinho de filé mignon suíno com molho de goiabada picante
Para quem não dispensa um churrasquinho durante os jogos, o filé mignon suíno aparece como uma opção prática, suculenta e de fácil preparo. Os espetinhos podem ser feitos na churrasqueira, frigideira ou até mesmo na air fryer. Para acompanhar, a sugestão é um molho de goiabada levemente picante, criando uma combinação agridoce inusitada.