13 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

PRF encontra ossada humana em mala dentro do ônibus

Por Da Redação | Planaltina (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PRF/DF
PRF encontra ossada humana em mala dentro do ônibus
PRF encontra ossada humana em mala dentro do ônibus

Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de uma mala que transportava uma ossada humana e um recipiente com cinzas humanas sem a documentação exigida. O material foi encontrado durante uma abordagem a um ônibus de viagem nesta quinta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. Durante a inspeção no bagageiro do veículo, os agentes identificaram uma mala antiga, fechada com cadeado e sem documentação que justificasse o transporte do conteúdo.

Ao abrirem a bagagem, os policiais encontraram ferramentas de construção civil usadas, uma caixa plástica contendo uma ossada humana sem identificação e um invólucro com cinzas humanas acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.

Segundo a PRF, a mala havia sido despachada em São Paulo e tinha como destino final o município de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. O ônibus seguia viagem com destino a Guaribas, no Piauí.

De acordo com a corporação, o transporte de restos mortais exige autorização formal, incluindo guias de translado emitidas por órgãos competentes e acondicionamento em recipientes adequados. A ausência dessa documentação levou à apreensão do material.

A PRF informou que o motorista do ônibus e os itens encontrados foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina, para os procedimentos legais.

O proprietário da bagagem não foi localizado até o momento. A Polícia Civil apura a origem do material e busca identificar os responsáveis pelo transporte irregular.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários