Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de uma mala que transportava uma ossada humana e um recipiente com cinzas humanas sem a documentação exigida. O material foi encontrado durante uma abordagem a um ônibus de viagem nesta quinta-feira (12).
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A ocorrência foi registrada na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. Durante a inspeção no bagageiro do veículo, os agentes identificaram uma mala antiga, fechada com cadeado e sem documentação que justificasse o transporte do conteúdo.
Ao abrirem a bagagem, os policiais encontraram ferramentas de construção civil usadas, uma caixa plástica contendo uma ossada humana sem identificação e um invólucro com cinzas humanas acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.
Segundo a PRF, a mala havia sido despachada em São Paulo e tinha como destino final o município de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. O ônibus seguia viagem com destino a Guaribas, no Piauí.
De acordo com a corporação, o transporte de restos mortais exige autorização formal, incluindo guias de translado emitidas por órgãos competentes e acondicionamento em recipientes adequados. A ausência dessa documentação levou à apreensão do material.
A PRF informou que o motorista do ônibus e os itens encontrados foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina, para os procedimentos legais.
O proprietário da bagagem não foi localizado até o momento. A Polícia Civil apura a origem do material e busca identificar os responsáveis pelo transporte irregular.