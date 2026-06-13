Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de uma mala que transportava uma ossada humana e um recipiente com cinzas humanas sem a documentação exigida. O material foi encontrado durante uma abordagem a um ônibus de viagem nesta quinta-feira (12).

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A ocorrência foi registrada na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. Durante a inspeção no bagageiro do veículo, os agentes identificaram uma mala antiga, fechada com cadeado e sem documentação que justificasse o transporte do conteúdo.