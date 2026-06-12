Uma mulher de 28 anos morreu após apresentar complicações de saúde nos dias seguintes à extração de um dente do siso. A vítima foi identificada como Tainá Souza Barbosa, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

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Os atendimentos ocorreram em São Carlos, no interior de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, Tainá procurou atendimento médico pela primeira vez em 4 de junho, na Unidade de Pronto Atendimento do Santa Felícia, relatando dores na região onde havia sido realizado o procedimento odontológico.