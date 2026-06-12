Uma mulher de 28 anos morreu após apresentar complicações de saúde nos dias seguintes à extração de um dente do siso. A vítima foi identificada como Tainá Souza Barbosa, e o caso é investigado pela Polícia Civil.
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Os atendimentos ocorreram em São Carlos, no interior de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, Tainá procurou atendimento médico pela primeira vez em 4 de junho, na Unidade de Pronto Atendimento do Santa Felícia, relatando dores na região onde havia sido realizado o procedimento odontológico.
Três dias depois, em 7 de junho, ela retornou à mesma unidade com queixas de dor relacionada à extração, além de dores no ouvido e na garganta.
Ainda naquela data, a jovem buscou atendimento na UPA Vila Prado apresentando dor de garganta e febre. Segundo o registro médico, ela não apresentava sinais de desconforto respiratório naquele momento.
Em 9 de junho, Tainá voltou à unidade de saúde com sintomas de falta de ar, congestão nasal e crise asmática.
No dia seguinte, 10 de junho, a paciente foi transferida para a Santa Casa. Segundo o hospital, ela deu entrada às 9h51 já intubada e morreu às 10h12.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e apurar se há relação entre o procedimento odontológico e o quadro clínico apresentado pela paciente.