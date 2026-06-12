A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, Gilberto Mendes Júnior, investigado por participação na morte de Leonardo Martins Barcelos. O suspeito é apontado como companheiro de Maria Clara dos Santos, que já havia sido presa no dia anterior durante as investigações do caso.
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A prisão de Maria Clara ocorreu em um supermercado no bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma ação da Delegacia de Homicídios da Capital.
Segundo as investigações, o crime aconteceu em março deste ano, em Senador Camará. De acordo com a polícia, Leonardo Martins Barcelos teria sido morto em uma ação planejada pela própria filha e pelo companheiro dela.
Os investigadores apuram que a motivação do homicídio estaria relacionada a uma disputa por um terreno pertencente à vítima.
A Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer todas as circunstâncias do crime e apurar o grau de participação de cada um dos envolvidos.