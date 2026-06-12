A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, Gilberto Mendes Júnior, investigado por participação na morte de Leonardo Martins Barcelos. O suspeito é apontado como companheiro de Maria Clara dos Santos, que já havia sido presa no dia anterior durante as investigações do caso.

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A prisão de Maria Clara ocorreu em um supermercado no bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma ação da Delegacia de Homicídios da Capital.