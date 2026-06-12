O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos ultrapassou a marca de 4 mil ocorrências atendidas desde o início de suas operações, há cinco anos. O número reúne atendimentos realizados por forças de segurança e também por equipes de Mobilidade Urbana, Fiscalização de Posturas, Apoio Social, Manutenção da Cidade e Defesa Civil.
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A estrutura funciona 24 horas por dia com monitoramento em tempo real por meio de 1.186 câmeras instaladas em diferentes regiões do município. Segundo a Prefeitura, esse total será ampliado para 1.691 equipamentos até o final deste ano.
O município também iniciou um processo de modernização e expansão do sistema. A previsão é que sejam instaladas mais 505 câmeras, além de totens de monitoramento em escolas municipais, equipamentos em vias estratégicas e acessos da zona rural, câmeras embarcadas em viaturas com tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres e câmeras corporais para agentes da Guarda Civil Municipal integradas ao CSI.
O sistema conta com equipamentos capazes de captar imagens a longas distâncias, incluindo câmeras com alcance de até cinco quilômetros. Parte dos dispositivos opera em alta definição e alguns modelos registram imagens em resolução 4K.
Entre os recursos utilizados estão o reconhecimento automático de placas de veículos, reconhecimento facial, rastreamento de pessoas, objetos e veículos, além da detecção de movimentos e análise de permanência em locais monitorados.
De acordo com a administração municipal, mais de 3,5 milhões de placas de veículos são identificadas diariamente pelas câmeras inteligentes instaladas na cidade.
No ano passado, o município integrou ao CSI a plataforma Muralha Digital Sentry, sistema utilizado por mais de 130 cidades brasileiras. A ferramenta permite o compartilhamento de informações em tempo real entre municípios, auxiliando investigações e o monitoramento de ocorrências.
Além da atuação na área de segurança, as câmeras também têm sido utilizadas para reforçar a fiscalização ambiental e urbana. Segundo a Prefeitura, as autuações por descarte irregular de resíduos em áreas públicas aumentaram 902% com o apoio do monitoramento eletrônico.
Entre janeiro e dezembro do último ano, foram registradas 381 autuações em flagrante por descarte irregular, sendo 256 delas realizadas com auxílio direto do CSI. No mesmo período do ano anterior, haviam sido contabilizadas 38 autuações.