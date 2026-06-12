O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos ultrapassou a marca de 4 mil ocorrências atendidas desde o início de suas operações, há cinco anos. O número reúne atendimentos realizados por forças de segurança e também por equipes de Mobilidade Urbana, Fiscalização de Posturas, Apoio Social, Manutenção da Cidade e Defesa Civil.

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A estrutura funciona 24 horas por dia com monitoramento em tempo real por meio de 1.186 câmeras instaladas em diferentes regiões do município. Segundo a Prefeitura, esse total será ampliado para 1.691 equipamentos até o final deste ano.