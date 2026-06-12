Hospital veterinário Dos cidadãos que enviaram contribuições pelo site da Câmara, sete sugeriram investir em um hospital veterinário público, controle populacional via castração, implantar um telefone específico para denúncia de maus-tratos e reformar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que recolhe e abriga cães e gatos abandonados.

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Sugestões A Câmara de São José dos Campos recebeu 36 mensagens de moradores com sugestões para a administração municipal aplicar verbas no ano que vem. O projeto da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) de 2027 será votado até o fim do mês.

Mobilidade

Outra demanda, citada por quatro munícipes, é um novo acesso ao Urbanova. Ainda na mobilidade urbana, foram sugeridas: nova linha de ônibus (além da 107) para atender o Altos da Vila Paiva, Altos dos Ypês, mais seis bairros da região norte; linha ligando regiões sul e sudeste e um terminal de integração na região sudeste; transformar a passarela da Jonhson em uma ciclopassarela; passarela para pedestre no início da Via Norte; eliminar canteiros centrais para ter faixa exclusiva, pista expressa e de conversão entre a rodovia Henrique Eroles e as vias marginais locais (Av. João Batista de Souza Soares e Rua Candeias – Jardim América/Satélite).

Saúde

Na saúde, três pessoas sugeriram um centro de referência para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), com consultas em neurologia, fonoaudiologia, terapias, exames diagnósticos e acompanhamento multiprofissional. Outras: abrir uma UBS Resolve no Altos da Vila Paiva; mais médicos e melhorar o estacionamento da UBS Eugênio de Melo; implantar atendimento dedicado específico na farmácia da UPA Galo Branco para reduzir espera. acesso a tratamento especializado em nefropediatria e hemodiálise infantil; unidade voltada a doenças raras e mais vagas para pessoas idosas em instituições de longa permanência.

Manutenção

Na área de manutenção da cidade, as sugestões incluem: reforma dos banheiros da piscina Casa do Jovem; obras contra enchentes na Praça do Sol, na Vila Adyana; implantar espaço esportivo, de lazer e convivência no Jardim Americano e praça no Limoeiro; construir calçadas nos bairros Primavera I, Primavera II e Bom Retiro; recapeamento do asfalto no Galo Branco; além da criação e estruturação de uma agência reguladora e fiscalizadora de serviços públicos municipais (autarquia).