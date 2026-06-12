Rio Paraíba
Ficarão abertas até o dia 26 de julho as inscrições para o 2º Edital CBH-PS (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul)/Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), que irá destinar R$ 35 milhões para projetos voltados à gestão e à proteção dos recursos hídricos na Bacia Paulista do Rio Paraíba do Sul.
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Recursos
Os recursos são provenientes da CFURH (Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica) e da Cobrança pelo Uso da Água.
Projeto
Nesta edição, o edital contempla diferentes linhas de atuação, incluindo projetos de educação ambiental, recuperação e conservação de recursos hídricos, drenagem e macrodrenagem urbana, prevenção e mitigação de enchentes e inundações, combate à erosão, saneamento ambiental, monitoramento, planejamento, estudos técnicos e obras de infraestrutura hídrica voltadas à segurança hídrica da região.
Investimento
Segundo o CBH-PS, os investimentos realizados por meio do Fehidro "são fundamentais para fortalecer a gestão participativa das águas e apoiar os municípios na implementação de ações que contribuam para a adaptação às mudanças climáticas, redução de riscos, proteção dos mananciais e melhoria da qualidade de vida da população".
Informações
Para mais informações sobre o edital, orientações para apresentação de propostas ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Executiva do CBH-PS pelo telefone (12) 3632-0100 ou pelo e-mail cbh-ps@comiteps.sp.gov.br.