Rio Paraíba

Ficarão abertas até o dia 26 de julho as inscrições para o 2º Edital CBH-PS (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul)/Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), que irá destinar R$ 35 milhões para projetos voltados à gestão e à proteção dos recursos hídricos na Bacia Paulista do Rio Paraíba do Sul.

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Recursos

Os recursos são provenientes da CFURH (Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos para Geração de Energia Elétrica) e da Cobrança pelo Uso da Água.