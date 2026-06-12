Uma jovem de 18 anos de São José dos Campos ganhou projeção na internet após gravar um vídeo adulto nas ruas da cidade. A gravação que ultrapassou 6 milhões de visualizações. Identificada como Julia Costa, a influenciadora passou a chamar atenção nas redes sociais e desponta como uma nova aposta do segmento.

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Julia aparece ao lado do produtor de conteúdo Fabio Silva, que reúne mais de 549 mil seguidores nas redes sociais. A gravação foi divulgada com o título “Ela acabou de fazer 18 anos e veio comemorar na carona em São José dos Campos”, atraindo grande repercussão entre os usuários da plataforma.