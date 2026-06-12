Uma jovem de 18 anos de São José dos Campos ganhou projeção na internet após gravar um vídeo adulto nas ruas da cidade. A gravação que ultrapassou 6 milhões de visualizações. Identificada como Julia Costa, a influenciadora passou a chamar atenção nas redes sociais e desponta como uma nova aposta do segmento.
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Julia aparece ao lado do produtor de conteúdo Fabio Silva, que reúne mais de 549 mil seguidores nas redes sociais. A gravação foi divulgada com o título “Ela acabou de fazer 18 anos e veio comemorar na carona em São José dos Campos”, atraindo grande repercussão entre os usuários da plataforma.
Nas imagens, a influenciadora conversa com o produtor durante um passeio de carro por diferentes pontos da cidade. A publicação rapidamente viralizou e impulsionou a visibilidade do perfil da jovem nas redes sociais.
No Instagram, onde reúne quase 30 mil seguidores, Julia Costa começou a publicar conteúdos com maior frequência logo após completar 18 anos. Em uma postagem feita em 4 de junho, data próxima ao seu aniversário, ela aparece ao lado de Fabio Silva dentro de um veículo, registro que antecedeu a divulgação do vídeo que viralizou na internet.
Especialistas apontam que a gravação de cenas sexuais em locais públicos ou expostos ao público pode caracterizar o crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal. A eventual configuração do delito depende da análise das circunstâncias específicas do caso pelas autoridades competentes.
Nova aposta do mercado adulto
Fontes ouvidas por OVALE apontam que Julia Costa é considerada uma das apostas em ascensão no segmento de conteúdo adulto digital. A jovem passou a ganhar visibilidade principalmente após a repercussão do vídeo gravado em São José dos Campos, que ampliou seu alcance nas plataformas e redes sociais.
A reportagem tentou contato com Julia Costa para comentar a repercussão do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Caso lembra gravação polêmica no Parque da Cidade
A repercussão envolvendo Julia Costa remete a outro episódio que chamou atenção na região nos últimos anos.
Natural de Jacareí, a atriz e diretora de conteúdo adulto Vitória Schwarzelühr, conhecida nacionalmente como Dread Hot, também viralizou após gravar vídeos em áreas públicas de São José dos Campos.
As produções foram registradas entre 2018 e 2019 no Parque da Cidade, na região norte do município. Um dos vídeos mais conhecidos da atriz ultrapassou 4,5 milhões de visualizações em uma plataforma especializada e continua sendo compartilhado em sites e redes voltados ao segmento.
Na época, as gravações geraram debate entre moradores e internautas, tornando o Parque da Cidade um dos cenários mais conhecidos de produções desse tipo na região.