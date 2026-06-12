O Brasil está envelhecendo rapidamente. Segundo o último Censo (2022), o país já tem mais de 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. Viver mais é uma conquista coletiva, resultado de avanços sociais, científicos e sanitários. Mas essa conquista perde seu sentido quando a longevidade, em vez de ser vivida com autonomia, cuidado e respeito, passa a ser marcada pelo medo, pela negligência e pela violência.

Envelhecer não é uma realidade distante: é o caminho natural de todos nós. Colocar-se no lugar da pessoa idosa é compreender que ninguém deveria chegar a essa fase da vida tendo seus direitos violados, sua voz silenciada ou sua dignidade tratada como um peso.

A violência contra a pessoa idosa é uma das faces mais graves — e ainda muito escondida — da nossa sociedade. Ela acontece dentro de casa, nas instituições, nas relações familiares, nos serviços públicos insuficientes e, muitas vezes, sob a aparência de “cuidado”. Essa violência surge como agressão física, humilhação, abandono, negligência, exploração financeira, ameaça, isolamento ou apropriação indevida de aposentadorias e pensões.