O resgate de um filhote de gato mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (11), por volta das 23h, na região central da cidade, quando o animal ficou preso dentro da tubulação de água pluvial.
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Devido à dificuldade de acesso, a equipe precisou perfurar o piso da residência para realizar o salvamento. O gatinho foi retirado sem nenhum ferimento.