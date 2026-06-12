12 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM UBATUBA

VÍDEO: Bombeiros furam piso para salvar gato preso na tubulação

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Filhote foi resgatado em Ubatuba
Filhote foi resgatado em Ubatuba

O resgate de um filhote de gato mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (11), por volta das 23h, na região central da cidade, quando o animal ficou preso dentro da tubulação de água pluvial.

VEJA O VÍDEO

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Devido à dificuldade de acesso, a equipe precisou perfurar o piso da residência para realizar o salvamento. O gatinho foi retirado sem nenhum ferimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários