12 de junho de 2026
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DESAPARECIDA

Saiu de casa e sumiu em SJC: onde está Gabi, de 14 anos

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Gabriele, de 14 anos
Gabriele, de 14 anos

As buscas por Gabriele, de 14 anos, continuam mobilizando familiares e amigos em São José dos Campos. A adolescente está desaparecida desde a manhã de quarta-feira (10), quando saiu de casa e não retornou.

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Desde o registro do desaparecimento, parentes têm utilizado redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar informações sobre a jovem e ampliar o alcance das buscas. O objetivo é obter pistas que possam ajudar a localizar a adolescente.

Gabriele mora no bairro Jardim Majestic. Segundo a família, ela deixou a residência durante a manhã e, desde então, não fez contato nem foi vista por pessoas próximas.

A mãe da adolescente, Stefani, tem feito apelos para que qualquer informação sobre o paradeiro da filha seja comunicada imediatamente às autoridades ou à família. O caso também é acompanhado pela polícia.

Familiares pedem que moradores da cidade e da região compartilhem as informações sobre o desaparecimento para aumentar as chances de localização da adolescente.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as buscas pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou falar diretamente com a mãe da jovem pelo número (12) 98132-2149.

Desaparecimento de adolescente

  • Nome: Gabriele

  • Idade: 14 anos

  • Última vez vista: manhã de quarta-feira (10)

  • Bairro: Jardim Majestic, em São José dos Campos

    • Informações

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