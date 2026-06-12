As buscas por Gabriele, de 14 anos, continuam mobilizando familiares e amigos em São José dos Campos. A adolescente está desaparecida desde a manhã de quarta-feira (10), quando saiu de casa e não retornou.

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Desde o registro do desaparecimento, parentes têm utilizado redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar informações sobre a jovem e ampliar o alcance das buscas. O objetivo é obter pistas que possam ajudar a localizar a adolescente.