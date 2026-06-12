As buscas por Gabriele, de 14 anos, continuam mobilizando familiares e amigos em São José dos Campos. A adolescente está desaparecida desde a manhã de quarta-feira (10), quando saiu de casa e não retornou.
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Desde o registro do desaparecimento, parentes têm utilizado redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar informações sobre a jovem e ampliar o alcance das buscas. O objetivo é obter pistas que possam ajudar a localizar a adolescente.
Gabriele mora no bairro Jardim Majestic. Segundo a família, ela deixou a residência durante a manhã e, desde então, não fez contato nem foi vista por pessoas próximas.
A mãe da adolescente, Stefani, tem feito apelos para que qualquer informação sobre o paradeiro da filha seja comunicada imediatamente às autoridades ou à família. O caso também é acompanhado pela polícia.
Familiares pedem que moradores da cidade e da região compartilhem as informações sobre o desaparecimento para aumentar as chances de localização da adolescente.
Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as buscas pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou falar diretamente com a mãe da jovem pelo número (12) 98132-2149.
Desaparecimento de adolescente
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Nome: Gabriele
Idade: 14 anos
Última vez vista: manhã de quarta-feira (10)
Bairro: Jardim Majestic, em São José dos Campos