Nove pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (11), em Taubaté. A ação, chamada de Operação Complexo da Vila, foi coordenada pela Deic e teve como foco um grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e homicídios registrados no município.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 42 mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, todos os alvos com prisão decretada pela Justiça foram localizados. Entre eles está um homem conhecido como “Ceará”, apontado como líder da organização, encontrado no bairro Continental.
A operação mobilizou equipes da Polícia Civil de Taubaté, das Delegacias Seccionais de Taubaté e São José dos Campos, além da Polícia Militar, Guardas Civis Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba e apoio aéreo.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo atuava principalmente na região do Belém, na parte alta da cidade. A investigação aponta que os suspeitos controlavam pontos de venda de drogas e usavam intimidação para manter influência sobre moradores da região. O nome da operação faz referência à forma como os próprios integrantes chamavam a área de atuação do grupo: “Complexo da Vila”.
Além dos sete investigados presos por mandado temporário, outras duas pessoas também foram detidas durante as diligências. Uma delas era procurada por crime patrimonial. A outra foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, 13 munições, 53 porções de maconha, uma porção da droga a granel e vários celulares, que serão encaminhados para perícia.
Em um dos endereços alvos da operação, localizado em um condomínio no bairro Chácaras Cataguá, os agentes encontraram uma pistola Taurus calibre 9 milímetros com numeração suprimida, munições, drogas, dinheiro e um telefone celular.
Conforme o registro da ocorrência, o investigado localizado no imóvel teria declarado que mantinha a arma por conta de conflitos com um grupo rival.
Os presos foram encaminhados à delegacia e permaneceram à disposição da Justiça.