Nove pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (11), em Taubaté. A ação, chamada de Operação Complexo da Vila, foi coordenada pela Deic e teve como foco um grupo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e homicídios registrados no município.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 42 mandados de busca e apreensão. Segundo a investigação, todos os alvos com prisão decretada pela Justiça foram localizados. Entre eles está um homem conhecido como “Ceará”, apontado como líder da organização, encontrado no bairro Continental.

A operação mobilizou equipes da Polícia Civil de Taubaté, das Delegacias Seccionais de Taubaté e São José dos Campos, além da Polícia Militar, Guardas Civis Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba e apoio aéreo.