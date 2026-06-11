Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas, no bairro Bandeira Branca II, em Jacareí. A ação foi realizada por policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática faziam patrulhamento pela região quando perceberam uma movimentação suspeita de pessoas nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Ao notar a aproximação dos policiais, um homem tentou fugir e dispensou uma sacola e um aparelho celular. Durante a abordagem e a vistoria no local, os policiais localizaram a sacola, que continha porções de cocaína e pedras de crack prontas para a comercialização.