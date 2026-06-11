12 de junho de 2026
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TRÁFICO

Casal faz movimentação suspeita e é preso por tráfico na região

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Casal foi preso em Jacareí
Casal foi preso em Jacareí

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas, no bairro Bandeira Branca II, em Jacareí. A ação foi realizada por policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática faziam patrulhamento pela região quando perceberam uma movimentação suspeita de pessoas nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Ao notar a aproximação dos policiais, um homem tentou fugir e dispensou uma sacola e um aparelho celular. Durante a abordagem e a vistoria no local, os policiais localizaram a sacola, que continha porções de cocaína e pedras de crack prontas para a comercialização.

Ainda de acordo com a PM, foi apurado que o suspeito teria saído de Guararema com a companheira para buscar os entorpecentes em Jacareí.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

Os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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