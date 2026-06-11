12 de junho de 2026
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ACIDENTE

Carro capota após batida em cruzamento na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro capotou na avenida
Carro capotou na avenida

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite desta quinta-feira (11), em um cruzamento da Avenida Benedito Bento, na região do Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com apurações iniciais, os dois veículos teriam batido no cruzamento. Com o impacto da colisão, um dos carros acabou capotando e ficou virado na via.

Ainda não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

Equipes de atendimento e autoridades de trânsito foram acionadas para a ocorrência. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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