Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite desta quinta-feira (11), em um cruzamento da Avenida Benedito Bento, na região do Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com apurações iniciais, os dois veículos teriam batido no cruzamento. Com o impacto da colisão, um dos carros acabou capotando e ficou virado na via.

Ainda não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.