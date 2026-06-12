A influenciadora Julia Costa, de 18 anos, atraiu milhões de visualizações para um vídeo de conteúdo adulto gravado nas ruas de São José dos Campos.
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Ligada à cidade, ela aparece pedindo carona para o produtor Fabio Silva (foto abaixo), que filma produções de conteúdo adulto e tem 549 mil seguidores nas redes sociais.
Após entrar no carro de Fabio, Julia Costa conversa com o produtor, tira a roupa e aparece fazendo sexo com ele, enquanto passeiam pela cidade.
Batizado de “Ela acabou de fazer 18 anos e veio comemorar na carona em São José dos Campos”, o vídeo de Julia Costa com Fabio atingiu mais de 6 milhões de visualizações e uma enxurrada de comentários em uma plataforma de conteúdo adulto.
No Instagram, onde é seguida por quase 30 mil pessoas, Julia Costa publicou fotos no carro com Fabio no último dia 4 de junho, logo após completar a maioridade, praticamente estreando seu perfil nas redes sociais. Ela ainda aparece em outras fotos com dois rapazes.
Procurada pela reportagem para comentar o caso, Julia Costa não retornou o contato. OVALE apurou que ela começa a despontar como revelação no universo dos vídeos pornográficos. E direto de São José dos Campos.
Atriz gravou vídeo no Parque da Cidade
Julia Costa segue os passos de outra atriz pornô da região que causou polêmica em São José dos Campos.
Já tendo sido eleita "Revelação do Ano” no Oscar do p0rnô brasileiro, a atriz e diretora Vitória Schwarzelühr, mais conhecida como Dread Hot, que é de Jacareí e tem 32 anos, gravou vídeos de conteúdo adulto dentro do Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos.
As cenas, que foram filmadas entre 2018 e 2019, fazem sucesso e viralizam em sites e plataformas de conteúdo adulto até hoje.
Um dos vídeos mostra a atriz entrando no Parque da Cidade e indo até um canto remoto, onde ela mostra as partes íntimas, se toca e simula cenas sensuais. O vídeo conta com mais de 4,5 milhões visualizações em uma plataforma.