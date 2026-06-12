A influenciadora Julia Costa, de 18 anos, atraiu milhões de visualizações para um vídeo de conteúdo adulto gravado nas ruas de São José dos Campos.

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Ligada à cidade, ela aparece pedindo carona para o produtor Fabio Silva (foto abaixo), que filma produções de conteúdo adulto e tem 549 mil seguidores nas redes sociais.