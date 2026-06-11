A empresária e designer de moda Larissa Nara Rezende, de 42 anos, foi presa pela Polícia Federal ao retornar ao Brasil. Considerada foragida da Justiça, ela tinha um mandado de prisão em aberto e estava incluída na lista de Difusão Vermelha da Interpol. A mineira foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão por financiamento ao tráfico internacional de drogas.
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A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, logo após o desembarque de um voo procedente de Londres. A ação foi realizada pela Polícia Federal durante a Operação Cerco Fechado.
Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Larissa era procurada pelas autoridades brasileiras e internacionais. A inclusão de seu nome na lista da Interpol permitia sua localização e eventual captura em diferentes países.
Após a detenção, a empresária foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Sant’Anna, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta.