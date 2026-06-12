São José dos Campos guarda uma história pouco conhecida, mas fundamental para compreender sua transformação em um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. Muito antes da televisão, da internet e até mesmo da popularização do rádio, uma simples estrutura de alto-falantes instalada no centro da cidade se tornou o principal veículo de informação, entretenimento e mobilização da população.

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Essa trajetória é apresentada no livro "A Primeira Voz da Cidade", do jornalista e escritor joseense Ricardo Santos, que será lançado no dia 26 de junho, às 19h, no Restaurante Amicci, em São José dos Campos. Publicada pela Somos Editora, a obra reúne anos de pesquisa histórica e revela como a emissora P.L.1 acompanhou e influenciou um dos períodos mais importantes do desenvolvimento do município.