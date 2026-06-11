12 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO

Casal é preso por tráfico de drogas no Bandeira Branca em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Drogas apreendidas em Jacareí
Drogas apreendidas em Jacareí

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de quarta-feira (10), no bairro Bandeira Branca, em Jacareí, após uma abordagem da Polícia Militar em uma região conhecida pelo comércio ilegal de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe policial realizava patrulhamento pelo local quando avistou um homem em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para o interior do imóvel e teria jogado uma sacola plástica sob uma mesa de bilhar.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o homem, que tem 25 anos. Ao verificarem a sacola dispensada, encontraram 102 porções de cocaína e uma porção de crack, posteriormente contabilizada em aproximadamente 96,02 gramas de cocaína e 30,33 gramas de crack, conforme o registro policial.

Suspeito admitiu ser o dono das drogas

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou aos policiais que era o proprietário das substâncias apreendidas. Ele declarou que estava acompanhado da companheira e que ambos haviam saído de Guararema para adquirir as drogas, alegando que seriam destinadas ao consumo próprio em Jacareí.

A mulher de 25 anos foi localizada nas proximidades do comércio e também recebeu voz de prisão, sendo conduzida juntamente com o homem ao Plantão Policial de Jacareí para a adoção das medidas cabíveis.

Quatro celulares também foram apreendidos

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, sendo dois da marca Apple vinculados ao homem e dois aparelhos — um Apple e um Samsung — relacionados à mulher, conforme consta no boletim.

As substâncias entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para realização de exame pericial.

Polícia ratificou a prisão em flagrante

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ratificando a prisão em flagrante dos dois investigados e determinando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Também foi requisitada a realização de exame cautelar de corpo de delito para os presos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários