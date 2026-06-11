Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de quarta-feira (10), no bairro Bandeira Branca, em Jacareí, após uma abordagem da Polícia Militar em uma região conhecida pelo comércio ilegal de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe policial realizava patrulhamento pelo local quando avistou um homem em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para o interior do imóvel e teria jogado uma sacola plástica sob uma mesa de bilhar.