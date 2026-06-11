Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de quarta-feira (10), no bairro Bandeira Branca, em Jacareí, após uma abordagem da Polícia Militar em uma região conhecida pelo comércio ilegal de entorpecentes.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a equipe policial realizava patrulhamento pelo local quando avistou um homem em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu para o interior do imóvel e teria jogado uma sacola plástica sob uma mesa de bilhar.
Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o homem, que tem 25 anos. Ao verificarem a sacola dispensada, encontraram 102 porções de cocaína e uma porção de crack, posteriormente contabilizada em aproximadamente 96,02 gramas de cocaína e 30,33 gramas de crack, conforme o registro policial.
Suspeito admitiu ser o dono das drogas
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou aos policiais que era o proprietário das substâncias apreendidas. Ele declarou que estava acompanhado da companheira e que ambos haviam saído de Guararema para adquirir as drogas, alegando que seriam destinadas ao consumo próprio em Jacareí.
A mulher de 25 anos foi localizada nas proximidades do comércio e também recebeu voz de prisão, sendo conduzida juntamente com o homem ao Plantão Policial de Jacareí para a adoção das medidas cabíveis.
Quatro celulares também foram apreendidos
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, sendo dois da marca Apple vinculados ao homem e dois aparelhos — um Apple e um Samsung — relacionados à mulher, conforme consta no boletim.
As substâncias entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para realização de exame pericial.
Polícia ratificou a prisão em flagrante
Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ratificando a prisão em flagrante dos dois investigados e determinando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.
Também foi requisitada a realização de exame cautelar de corpo de delito para os presos.