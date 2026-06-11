Um veículo pegou fogo na tarde desta quinta-feira (11), na Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, na altura do km 84+100.
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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o automóvel completamente tomado pelas chamas e iniciaram o combate ao incêndio.
A ação rápida dos bombeiros conseguiu controlar o fogo e evitar que as chamas se espalhassem para áreas próximas da rodovia. O trabalho também ajudou a garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.
Apesar dos danos materiais ao veículo, não houve registro de vítimas.
As causas do incêndio não foram informadas até o momento.