O Parque Una São José dos Campos, um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, aposta em um conceito inovador de urbanismo ao integrar áreas privadas, espaços públicos e natureza em um único ambiente de convivência.

Desenvolvido pela Idealiza Cidades, o bairro planejado ocupa o histórico Terreno das Vaquinhas e dos Girassóis, na zona oeste da cidade, em uma área de 560 mil metros quadrados e com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 15 bilhões.

Mais do que um conjunto de edifícios, o projeto propõe um novo modelo de ocupação urbana, reunindo parques, praças, comércio, serviços e áreas verdes para criar uma experiência contínua entre moradores e visitantes.

Durante entrevista conduzida por Fabiano de Marco, sócio cofundador da Idealiza Cidades, o arquiteto e paisagista Carlos Henrique Corrêa, sócio fundador e diretor de criação da Somos EXP, afirmou que o planejamento coloca as pessoas no centro do projeto.

"Pensamos o projeto como o passo inicial da experiência da pessoa no espaço. Nosso foco é criar ambientes abertos de convivência", destacou.

Condomínio integrado à cidade

Um dos diferenciais do Parque Una é reduzir a separação entre os condomínios e a cidade. Em vez de muros e estacionamentos no térreo, os edifícios terão fachadas ativas, com lojas, cafés e serviços voltados para as ruas, além de calçadas arborizadas e jardins.

Segundo Carlos, essa estratégia transforma a experiência urbana.

"Quando vejo um muro, me relaciono com um muro. Quando existem lojas e serviços, surgem pontos de interesse que tornam o passeio muito mais agradável."

Para viabilizar essa proposta, os veículos serão distribuídos em três subsolos, liberando o nível térreo para circulação de pedestres e áreas verdes. O resultado é uma conexão visual e física entre o parque e os empreendimentos.

Parque será o centro do bairro

O grande Parque Central é o elemento estruturador do projeto, concebido para promover convivência, lazer e contato com a natureza.

O espaço contará com bosque aberto ao público, pista de caminhada, equipamentos esportivos, áreas infantis, espaços de contemplação e mirante voltado para a Serra da Mantiqueira, além de conexão com a Farma Conde Arena.

Segundo Fabiano de Marco, também será criado um corredor verde ligando o empreendimento à arena esportiva, permitindo que visitantes utilizem o percurso antes e depois de eventos.

Dez mil árvores e floresta urbana

O paisagismo é outro destaque do empreendimento. Estão previstas cerca de 10 mil árvores apenas nas áreas urbanísticas, formando uma nova floresta urbana.

De acordo com Carlos, o objetivo vai além da arborização tradicional e busca promover regeneração ecológica.

"As ruas serão extremamente arborizadas e trabalhamos com diferentes camadas de vegetação para criar ambientes mais sombreados e confortáveis."

As espécies foram escolhidas de acordo com o bioma regional e incluem árvores pioneiras, secundárias e terciárias, capazes de formar um ecossistema sustentável e favorecer o retorno da fauna.

Fabiano de Marco citou a experiência do Parque Una Uberlândia, em Minas Gerais, onde a vegetação já atraiu aves e outros animais cerca de um ano e meio após o plantio.

Reserva ambiental e drenagem sustentável

Além do parque principal, uma área de nascentes difusas será preservada como reserva ambiental. O acesso será controlado, enquanto mirantes e platôs gramados permitirão a contemplação da paisagem.

Outro conceito adotado é o da macrodrenagem verde. Em vez de acelerar o escoamento das águas da chuva, o parque funcionará como um grande jardim de chuva, absorvendo naturalmente a água e reduzindo impactos no sistema urbano de drenagem.

Segundo Carlos, em períodos secos o espaço funcionará como um jardim, enquanto após chuvas intensas poderá formar temporariamente pequenas lâminas d'água, absorvidas posteriormente pelo solo.

Áreas de lazer com vista para a Mantiqueira

A integração com a natureza também está presente nos edifícios. Parte das áreas de convivência será distribuída em diferentes pavimentos.

No sétimo andar estarão piscina, sauna e academia, voltadas para o parque e para a Serra da Mantiqueira. Já no 15º pavimento, coworking, espaço kids e jardins formarão uma espécie de praça suspensa destinada ao trabalho, descanso e convivência.

O rooftop reunirá salões de festas integrados a jardins, varandas e um jardim culinário com ervas e temperos para uso dos moradores.

Novo conceito de bairro planejado

Para os idealizadores, o empreendimento representa uma mudança na forma de pensar o urbanismo, priorizando espaços abertos e a convivência entre pessoas e natureza.

Carlos resume essa proposta ao afirmar que um espaço verde pode oferecer o mesmo conforto e sensação de pertencimento que uma sala de estar.

Com essa filosofia, o Parque Una São José dos Campos busca consolidar um modelo de bairro planejado que integra arquitetura, mobilidade, sustentabilidade e áreas públicas em uma experiência urbana contínua e voltada à qualidade de vida.

No terceiro episódio da série Conversas que Constroem, Fabiano de Marco conversa com Carlos Henrique Corrêa, sócio fundador e diretor de criação da Somos EXP, escritório responsável pelo paisagismo da primeira torre do Parque Una São José dos Campos. Uma produção do canal Idealiza Cidades.

Conversas que Constroem: Paisagem como experiência