Balanço

O PRC (Programa de Recuperação de Créditos) aberto pela Unitau (Universidade de Taubaté) resultou em 1.041 acordos. O dado foi informado pela autarquia à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).

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Arrecadação

Segundo a Unitau, o valor total negociado foi de R$ 4,237 milhões. Já a arrecadação foi de R$ 3,586 milhões - o programa, aberto em julho de 2025 e estendido até junho de 2026, ofereceu redução de 20% a 100% nas multas e juros.