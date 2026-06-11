A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por crimes de exploração sexual infantojuvenil durante a Operação Guardiões da Esperança, realizada nesta quinta-feira (11), em Caçapava, no Vale do Paraíba. A ação teve como objetivo combater a circulação de material de abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da internet.

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A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos. No local, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações e identificar a possível participação de outras pessoas ou a prática de novos crimes.