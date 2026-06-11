A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por crimes de exploração sexual infantojuvenil durante a Operação Guardiões da Esperança, realizada nesta quinta-feira (11), em Caçapava, no Vale do Paraíba. A ação teve como objetivo combater a circulação de material de abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da internet.
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A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de São José dos Campos. No local, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações e identificar a possível participação de outras pessoas ou a prática de novos crimes.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o suspeito realizou, entre julho e novembro de 2025, o download de mais de 300 arquivos contendo imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. O material teria sido obtido em sites estrangeiros voltados ao compartilhamento desse tipo de conteúdo criminoso.
O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil, previstos na legislação brasileira.
PF faz alerta aos pais e responsáveis
A Polícia Federal também reforçou a importância da participação dos pais e responsáveis na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A orientação é acompanhar o uso da internet, das redes sociais, dos jogos online e dos aplicativos, além de manter diálogo constante sobre os riscos existentes.
De acordo com a instituição, mudanças de comportamento, como excesso de sigilo no uso do celular, isolamento repentino ou contatos suspeitos pela internet, podem indicar situações de risco e devem ser observadas pela família.
A PF destaca ainda que a informação e a prevenção são ferramentas fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes diante das ameaças presentes no ambiente virtual.